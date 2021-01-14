Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devlet Bahçeli'den "Cumhur İttifakı" açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmalarının söz konusu olmadığını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır." dedi.
Ayrıntılar geliyor…
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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