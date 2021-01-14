MHP Genel Başkanı Bahçeli, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmalarının söz konusu olmadığını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır." dedi.

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