Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 500'üncü gününde...

Van’ın Özalp ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen baba Fevzi Yağmur, 2014 yılında üniversiteye kayıt yaptırmak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan oğlu Kenan Yağmur için bugün eyleme katıldı.

Yağmur, oğlundan 6 yıldır haber alamadığını, sadece kaybolduktan 1 ay sonra kendisine gelen bir telefonla terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü öğrendiğini söyledi:

"Oğlum sen gittikten sonra annen şeker hastası oldu, bir gözünü kaybetti. Neredeysen kaç gel teslim ol. Seni burada bekliyorum"

Fevzi Yağmur, oğlu Kenan'ın fotoğrafını eline alarak evlat nöbetinin sürdüğü çadıra gelerek eyleme katıldı.