Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar
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