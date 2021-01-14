Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracıyla ilgili kararı iptal etti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ihraç kararının iptalini değerlendiren Özdağ, partiden ihraç edilmesine gerekçe olarak gösterilen bütün açıklamalarının arkasında olduğunu söyledi.

"Yargının taraflı davranması söz konusu değil"

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın "Türk yargısının sürati" şeklindeki açıklamasına değinen Özdağ, "Uğur Poyraz, şunu söylemek istiyor: 'Yargı taraflı davranarak, çok hızlı davrandı. Hızlı bir karar verdi. Burada bir siyasi müdahale var'. Oysa bu, büyük bir yalan. Yargı, bu konuda Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesine göre, 30 gün içerisinde karar vermek zorunda ve 28 günde karar verdi. Yargının hızlı çalışması. Yargının taraflı davranması söz konusu değil." dedi.

"Avukat olarak kendisi gelip o dosyanın arkasında dursaydı"

Poyraz'ın, dava dosyasında vekaleti olduğunu söyleyen Özdağ, "Kamuoyunu yalan haberlerle manipüle edeceğine, dosyadaki vekaletine dayanıp yanında çalışan genç çocukları yollayacağına, avukat olarak kendisi gelip o dosyanın arkasında dursaydı. Bir ihraç davası açmayı bilmediği için mahkeme, sürenin bitiminden iki gün önce davayı, ihracı iptal etti." diye konuştu.

"Engin Altay, hakkını ve haddini aşmıştır"

Ümit Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın mahkemenin kararıyla ilgili, "İyi Parti içine atılmış bir fitne, fesat, nifak tohumudur." sözlerine çok şaşırdığını söyledi.

Özdağ, şöyle devam etti:

"Engin Altay'ın İyi Parti'nin iç işlerine karışıp, İyi parti yetkili organları bu mahkeme kararıyla ilgili bir açıklama yapmadan ortaya, parti içerisine bir fitne atması kabul edilebilir değildir. Sayın Engin Altay'ın açıklaması CHP'nin tarihsel derinliğini temsil etmeyen seviyesiz bir açıklamadır. Engin Altay, hakkını ve haddini aşmıştır. Özür dilemedir."

Özdağ 16 Kasım'da ihraç edilmişti

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilen Özdağ, bu kararın iptali için dava açmıştı.