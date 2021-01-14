Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aşıda öncelikli gruplar belirlendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanlığı'nın 4 aşamalı aşılama takvimine göre öncelikli meslek grupları netleşti. Yine bakanlığın sitesinde aşılanan kişi sayısına ait güncel rakamlar da erişime açıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ayrıntılı şema ile hangi meslek gruplarının aşılanacağı anlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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