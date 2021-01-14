Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan: Çevre kirliliğini önleyelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çevre kirliliğine dikkat çekti. Erdoğan, “Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından çevre kirliliğine dikkat çekmek için paylaşım yaptı.
Erdoğan, “Dünya ortak evimiz” notuyla paylaştığı mesajında, “Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim!” ifadelerini kullandı.
Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim! #DünyaOrtakEvimiz pic.twitter.com/K8jjBmK7Vr— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 14, 2021
Etiketler: Emine Erdoğan Çevre Kirliliği
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