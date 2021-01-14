AK Parti'de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kongre mesaisi yeniden başladı. 53 günlük aranın ardından il kongreleri takvime bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu süreçte kongrelere canlı bağlantı ile katılacak, mesajlarını il teşkilatlarına bizzat iletecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin şubat ayının son günlerinde, İzmir, İstanbul ve Ankara il kongreleri ile bu süreci tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

7'nci Büyük Olağan Kongre'nin tarihi belirlenecek

İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler AK Parti MYK toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmayları ile bir araya gelerek 7'nci Büyük Olağan Kongre'nin tarihini belirleyecek.

Teşkilatların ardından bu sefer Büyük Olağan Kongrede parti üst yönetimi yenilenecek.

AK Parti'de kongre sürecinin tamamlanmasının ardından 2023 seçimleri için hazırlıklara hız verilecek.