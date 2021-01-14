Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik'ten 57'nci tugayda hava savunma eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığında, hava savunmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığımızda görevli personelimiz, hava savunma topuyla hava hedeflerinin takibi, ateş altına alınması, Sentinel ve Kalkan radar sistem kurulumlarını kapsayan eğitimler gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.
İzmir’deki 57’nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığımızda görevli personelimiz, hava savunma topu ile hava hedeflerinin takibi, ateş altına alınması, Sentinel ve Kalkan radar sistem kurulumlarını kapsayan eğitimler gerçekleştirdi. pic.twitter.com/DaX9h8cKb0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2021
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