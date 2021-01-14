Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MKYK sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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