EGM’nin Twitter’dan yaptığı videolu paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da konuşmasına yer verildi.

Bakan Soylu, konuşmasında, “Türkiye’de ilk kez, 500 kadın özel harekat polisini mezun edeceğiz. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda yapılacak. Biz de heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.