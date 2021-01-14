Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyete 500 kadın özel harekatçı geliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, 500 kadın özel harekat polisinin mezun olacağını duyurdu.
EGM’nin Twitter’dan yaptığı videolu paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da konuşmasına yer verildi.
Bakan Soylu, konuşmasında, “Türkiye’de ilk kez, 500 kadın özel harekat polisini mezun edeceğiz. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda yapılacak. Biz de heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Artık sadece saatler kaldı.#pöh #özelharekat pic.twitter.com/DdWoLU0A6l— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 14, 2021
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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