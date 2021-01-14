Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz'a PKK üyeliğinden dava
İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda yakalanıp tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında "terör örgütü üyeliğinden" iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturma kapsamında geçen yıl 18 Kasım’da 28 adrese operasyon düzenlenmişti.
PKK/KCK terör örgütünde faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yavuz'la birlikte 4 kişi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.
Yavuz hakkında örgüt üyeliğinden iddianame hazırlandı. İddianame 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Yavuz'un PKK terör örgütü ile irtibatları olduğu iddia edildi.
Etiketler: PKK/KCK
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