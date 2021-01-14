Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kültür Bakanı Ersoy, 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı devam eden 15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, inşaat çalışmaları süren müzede incelemede bulunduğunu belirterek, "Darbe girişimi gecesi yaşananların panoramik olarak sergileneceği müze, yakın tarihimize ışık tutacak, Ankara'nın önemli yapılarından biri olacak" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşaat çalışmaları devam eden 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulunduk.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 14, 2021
Darbe girişimi gecesi yaşananların panoramik olarak sergileneceği Müze, yakın tarihimize ışık tutacak, Ankara'nın önemli yapılarından biri olacak. pic.twitter.com/W5OmFJXlhd
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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