Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler için bir mesaj yayımladı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde bugün 6,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği, depremin can kayıplarına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları ile dost ve kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz."

35 kişi öldü, 637 kişi yaralandı

Batı Sulawesi Afet Ajansı Başkanı Darno Majid, Majene kentinde meydana gelen depremde şu ana kadar edindikleri bilgiye göre ölenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.

Şu ana kadar 637 kişinin yaralandığı ve 15 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği depremde, ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.