Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Deprem, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildi.

2 bin kişi tahliye edildi

Depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumları hasar gördü. 2 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Depremin ardından yardım çalışmaları başladı.

Depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju karayolu ulaşıma kapandı.