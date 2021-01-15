Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 04:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremde 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Deprem, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildi.
2 bin kişi tahliye edildi
Depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumları hasar gördü. 2 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Depremin ardından yardım çalışmaları başladı.
Depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju karayolu ulaşıma kapandı.
Sıradaki Haber
Tunus, Fas ve Mısır'da koronavirüsten can kaybı arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz