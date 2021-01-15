Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 7'nci haftasında.

56 saatlik kısıtlama cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak.

Bugün akşam 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 18 Ocak Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

Muaf tutulan alanlar

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve hayvancılık faaliyetleri kısıtlamadan muaf.

Ayrıca fırın, market, bakkal, manav, kasap, balıkçı, çiçekçi ve kuru yemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. Lokanta ve restoranlar saat 24.00'e kadar sadece evlere servis yapabilecek.

İhtiyaçlar yürüme mesafesindeki işletmelerden karşılanabilecek.

Bu izin 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler için geçerli değil.

Bilet ve rezervasyon kodu aranacak

Hafta sonu şehirler arası seyahat kısıtlaması yok. Otobüs, tren, uçak ya da gemiyle yolculuk yapacaklar, bilet ve rezervasyon kodunu göstererek sokağa çıkabilecek.

Özel araçla şehirler arası seyahat ise izin belgesiyle yapılabilecek.