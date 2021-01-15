TBMM Başkanı Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesi ziyaretinde Kent Müzesi'ni gezdi, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun sunumunun ardından, görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kunduracılar Çarşısı'nı da ziyaret eden Şentop'a burada yağlı boya tablo hediye edildi.

[Fotoğraf: AA]

TBMM Başkanı Şentop, Keşan Belediyesinden ayrılırken bir gazetecinin aşıyla ilgili sorusuna, "Sayın Fahrettin Koca akşam beni de aradı. İnşallah Ankara'ya döndükten sonra önümüzdeki hafta planlayacağız" yanıtı verdi.

'Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve siyasi parti genel başkanlarının aşı olmasının faydalı olacağını vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"Aşı konusunda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada uyandırılmaya çalışılan biraz kafa karışıklıkları, tereddütler var, bunlar aslında doğru değil. Hem uzmanlarımız bunu açıklıyorlar, yapılan bütün çalışmalar gösteriyor ki koruyuculuk bakımından, salgının etkisini azaltma bakımından büyük faydaları olduğuna dair tespitler var. Çok az bir fayda olmuş olsa bile bunu bile dikkate almamız lazım. Bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hepimiz görüyoruz, (aşının) faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. Ha bu az mıdır, çok mudur onu zaman içerisinde göreceğiz. Zararı var mı? 'Zararı yok diyor' uzmanlarımız, doktorlarımız da söylüyor. Bunu bizzat fiilen göstermek için herkes bu konuda adım atmalı. Vatandaşlarımızı bu konuda yönlendirme, teşvik için bunun faydası olacağını düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Şentop'tan Sağlık Bakanı Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür

TBMM Başkanı Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşı programına verdiği destek için teşekkür ettiği Twitter'daki paylaşımına karşılık verdi.

Büyük gayretleriniz için size, Sayın Sağlık Bakanım @drfahrettinkoca ve bütün sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. İnsanüstü bu büyük gayretleriniz salgını yenmemizi sağlayacaktır; inanıyoruz, güveniyoruz. https://t.co/NthX8hSuC5 — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 15, 2021

Şentop, paylaşımında, "Büyük gayretleriniz için size ve bütün sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. İnsanüstü bu büyük gayretleriniz salgını yenmemizi sağlayacaktır; inanıyoruz, güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.