Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi
F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarının yer aldığı uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarının yer aldığı uçuş hakkında, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti." ifadeleri kullanıldı.
F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti. pic.twitter.com/OoDk3WUL0u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2021