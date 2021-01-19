Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Özdağ'a saldırının görüntüleri ortaya çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin Özdağ'a sopayla saldırdığı görüldü.
Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta Ankara’daki evinin önünde aracına bineceği sırada bir grubun saldırısına uğradı.
Başından ve yüzünden aldığı darbelerle yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Saldırı anının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde şüphelilerin Özdağ'a sopayla saldırdığı anlar yer aldı.
Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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