Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta Ankara’daki evinin önünde aracına bineceği sırada bir grubun saldırısına uğradı.



Başından ve yüzünden aldığı darbelerle yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Saldırı anının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde şüphelilerin Özdağ'a sopayla saldırdığı anlar yer aldı.

Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

