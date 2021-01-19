Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergin'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Vergin'in yakınları ve sevenleri saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. https://t.co/33Hdskb2Xq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Vergin'e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Vergin'in bir süre fahri danışmanlığını yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Ve şu ifadesini hiç unutamıyorum: 'Her halde benden daha beyaz Türk kimse olmaz' derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi." dedi.

Kılınan namazın ardından Nur Vergin'in cenazesi, Merkezefendi haziresine defnedildi.

Nur Vergin kimdir?

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul ÜniversitesiSiyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.