Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ve Milli Gemi (MİLGEM) Projesi’nin devamı olarak üretilen “İ sınıfı” fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni, 23 Ocak’ta düzenlenecek törenle suyla buluşacak.

Başkanlığın 2021 yılı savunma sanayi projeleri kapsamında inşası süren gemi, milli bir elektronik harp sistemine, yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörler ile muhabere ve seyir sistemlerine sahip olacak.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM)'nin ana yüklenici olduğu ve ASELSAN ve HAVELSAN'ın ana iş ortağı olduğu gemi inşasının projesi İstanbul Tersane Komutanlığı'nda sürüyor.

Yüzde 75’in üzerinde yerlilik oranına sahip

Tamamlandığında, boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4 metre olması planlanan fırkateyn, yüzde 75’in üzerinde yerlilik oranına sahip olma özelliği taşıyor.

Gelişmiş hava savunma, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerini yerine getirecek fırkateyn, gelişmiş denizcilik özellikleriyle ve tamamen milli imkanlarla tasarlandı.

İstanbul Fırkateyni’nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.