Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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