Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplantı. Toplantıda aşılama programı ve salgındaki son tablo ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantıda koronavirüsle kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
Toplantının ana gündem maddelerinden birisi de devam eden aşılama süreci olacak. Salgındaki son durum da gözden geçirilecek.
Yüz yüze eğitim ve kısıtlamalar da Koronavirüs Bilim Kurulu'nun değerlendireceği başlıklar arasında bulunuyor.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Aşılananların sayısı 1,5 milyonu geçti
Hızlı bir şekilde devam eden aşılama sürecinde toplam aşı olanların sayısı 1,5 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı, aşılananların sayısını anlık olarak covid19asi.saglik.gov.tr adresinde güncelliyor.
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