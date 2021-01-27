Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda koronavirüsle kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Toplantının ana gündem maddelerinden birisi de devam eden aşılama süreci olacak. Salgındaki son durum da gözden geçirilecek.

Yüz yüze eğitim ve kısıtlamalar da Koronavirüs Bilim Kurulu'nun değerlendireceği başlıklar arasında bulunuyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Aşılananların sayısı 1,5 milyonu geçti

Hızlı bir şekilde devam eden aşılama sürecinde toplam aşı olanların sayısı 1,5 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı, aşılananların sayısını anlık olarak covid19asi.saglik.gov.tr adresinde güncelliyor.