AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, tarihi Yakutiye Medresesinde TRT Haber'in canlı yayın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle;

Malesef başta ana muhalefet olmak üzere bazı çevrelerin ölçüsüz bir dille AK Parti'ye sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümete ve kamu görevi yürüten herkese eleştiri dozunu aşan dil kullandığını görüyoruz. A ve Z partisi kadar yabancı da olsak siyasette yapmak istediğimiz şey millete hizmet etmekse bu dili ayarlamamız gerekiyor. Son örnekte olduğu gibi kimin haddinedir kamu görevlilerine kim militan diyebilir. Bu kabul edilebilir birşey değildir. Bu daha önce de hatırlayın, erken seçim tartışmaları üzerinden 25 Mayıs'ta rahmetli Menderes erken seçim kararı verseydi darbe olmazdı diye darbeyi ima etti. Yine CHP saflarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin ben canımı vermeye razıyım dedi. Senin canın kendinde kalsın canını verme. Bunun demokratik usülleri bellidir.

Tamamını topladığınız zaman bir orkestra içinde yönetiliyormuş gibi Cumhurbaşkanını, hükümeti köşeye sıkıştırmak ister gibi, siyaset dilini zehirlemek ister gibi bir takım çabalar içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu son militan tartışması da bunlardan biridir. Siyasi pozisyon alarak, militan benzetmesi yapılması ve ardından CHP Genel Başkanının hepiniz militansınız şeklinde mahalle çocuğunun bile söylemeyeceği bir tarz içerisinde olması, militan bir üslupla konuşulmasının kendilerine pirim getireceğini umuyorlar. Elbette bunun bir hukuki yaptırımı olur.

[Cumhur İttifakı genişliyor mu?] AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Bizim ittifakımız 15 Temmuz gecesi şekillenmiştir. Bizim temennimiz Cumhur İttifakı'nı bugünkü haliyle yürütmeye devam ederek gelişmesini, genişlemesini temin etmektir.https://t.co/piiHHAckaD pic.twitter.com/xAVHVV6o8k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2021

Cumhur İttifakı genişliyor mu?

Biz AK Parti olarak seçimin bittiği gün seçim çalışmalarına başlayan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız her gün insanların içinde. Her gün bir açılış töreni var. Bizdeki hareketliliğin seçimle alakası yok. Bu bizim normal halimiz. Bugün Erzurum'da da gördük salon tıklım tıklım dolmuştu. Seçim 2023'de 2024'te de yerel seçimler yapılacaktır. İttifaklar genişler mi? Bununla ilgili bugünden çok net birşey söylemeye yer yoktur. Bizim ittifakımız 15 Temmuz gecesi şekillenmiştir. Bizim temennimiz Cumhur İttifakı'nı bugünkü haliyle yürütmeye devam ederek gelişmesini, genişlemesini temin etmektir.

Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri ve bundan sonraki görüşmelerle birlikte Türkiye'nin milli menfaatlerini yek vücutta savunma, teröre karşı aynı çizgide durma kararlılığı olan birçok insanla bir araya gelinebilir. Bu bir koalisyon değil. Burada olan şey bir ittifaktır. Ana ilkelerin ortaya konması önemlidir. Seçim zamanı bu ilkeler daha da genişleyebilir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gereğidir ittifak çalışmaları.

Parlamenter sistem tartışmaları

Bu sistemden parlamenter sisteme dönüş mümkün değil. Nihayetinde demokrasiden bahsediyoruz. Bu işin hakemi milletin kendisidir. Referanduma gidildi milletimiz evet ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekliyorum dedi. Hiç kimsenin bu milletin oylarına saygısızlık etmemesi gerekir. Bu sistem muhalefet istiyor diye değişmez, bu sistem millet isterse değişir. Bunun yolu belli parlamentoda görüşülür orada çoğunluk olursa referanduma gider. Milletin iradesine her zaman saygı duyarız. Bunun yolu milletin iradesinin gerçekleşmesidir.

HDP ilçe binasında terör izleri

Baştan beri şunu söylüyoruz, uzun yıllardır konuştuğumuz bir konu bu. Türkiye'de açık bir terör gurubu var PKK dediğimiz. Tek amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni bölüp parçalamak isteyen bir terör örgütü var.

Terör örgütü ile siyasi bir parti nasıl bir araya gelebilir. Bu mesafeyi koyamamış olmak bugün gördüğümüz manzarayı ortaya çıkarıyor. Bugün legal bir siyasi partinin ilçe binasında Türkiye karşıtı bir terör örgütünün propaganda malzemeleri bulunuyor. Diyarbakır'daki annelerin evlat nöbeti tarihi bir eylemdir. Bu ilişkileri koparmazlarsa kendilerine ve oy aldıkları insanlara veriyorlar. Bu Türkiye'nin ibretle izlediği görüntülerdir. Doğru değildir, demokrasi ile hiçbir ilgisi yoktur. Silahın olduğu yerde demokrasi yoktur bu kadar açık.

AK Parti'de reform mesaisi

En kısa zamanda bittiği anda bunu Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Şu an detay üzerinde birşey söylememiz doğru değildir. Bütün zor dönemler ekonomik reform iradesi ile aşılmıştır. Çok ciddi reformlar yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bu reformlardan bir tanesidir. Pandemi dolayısıyla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar dolayısıyla yeni bir döneme giriyoruz. Çok şükür Türkiye bunu en iyi şekilde atlatıyor. Pandemi şartları da ortadan kalktıktan sonra büyük bir ivme yükseliş yakalayacağız. İşte bunun altyapısını hazırlamak için reformlar hazırlamak zorundayız. AK Parti'nin reform iradesi güçlü ve kalıcı bir reform iradesidir. Zannediyorlar ki reformu bir defa yaparsın gelir geçer. AK Parti'yi bugünlere kadar getiren, bu iradedir. Bizim amacımız nettir, meşrudur ve güçlüdür. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile yeni pandemi sonrası dönemde Türkiye'yi parlayan bir yıldız haline getirilecektir.

[Yunanistan ile istikşafi görüşmeler] AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde üçüncü bir aktörün devreye girmemesi lazım. Başkalarını araya sokmadan bu müzakerelerin devam etmesi lazım.https://t.co/piiHHAckaD pic.twitter.com/aeXRRBpL1O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2021

Yunanistan ile İstikşafi görüşmeler

İstikşafi görüşmeler yeni başlarken Yunanistan'ın samimiyeti üzerinde konuşmak doğru değildir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bazı meselelerin çözümü oldukça zor meselelerdir. Biz diplomaside zaman zaman çatışma noktasına gelsek de diplomasi masasını açık tutuyoruz. Ciddi sorunların varlığına rağmen müzakereleri sürdürebiliriz. Konuşarak kolay olan meselelerin çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde üçüncü bir aktörün devreye girmemesi lazım. Başkalarını araya sokmadan bu müzakerelerin devam etmesi lazım. Kimsenin bize parmak sallayarak konuşmasına müsaade etmeyiz. Kimsenin hakkını yemeyiz kimseye de hakkımızı yedirmeyiz.

Türkiye-AB ilişkileri

Avrupa-Amerika-Türkiye ilişkileri tek bir çizgi üzerinde gitmiyor. Dolayısıyla biz Türkiye olarak AB müzakereleri konusunda fikrimizi açıkça ifade ediyoruz. ABD'nin yeni yönetimi ile de iyi ilişkiler geliştirmek için samimi bir görüş ortaya koyuyoruz. Herkesin Türkiye'yi test ettiğini de görmemiz lazım. F-35 veya S-400 üzerinden Türkiye-ABD ilişkilerini konuşmak yerine neden PYD/PKK'ya destek vermekten vazgeçmiyor sunuz? FETÖ elebaşını neden orada barınmasına müsaade ediyor sunuz? bunları konuşalım.