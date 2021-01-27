Bakan Dönmez: Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor
Bakan Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megavat saate ulaştığını duyurdu. Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor" diyen Dönmez, Rüzgardan elektrik üretiminin bir kez daha rekor tazelediğini açıkladı.
Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 27, 2021
Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak'taki 167 bin MWh'lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh'e ulaştı.
Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor. https://t.co/WyNuwD7Wzb
Dönmez, "24 Ocak'taki 167 bin MWh'lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh'e ulaştı" dedi.
Bakan Dönmez paylaşımında, "Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor" mesajını paylaştı.
- 19:01
- 18:46
- 18:30
- 19:03
- 18:19