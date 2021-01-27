Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor" diyen Dönmez, Rüzgardan elektrik üretiminin bir kez daha rekor tazelediğini açıkladı.

Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor...



Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak'taki 167 bin MWh'lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh'e ulaştı.



Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor. https://t.co/WyNuwD7Wzb — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 27, 2021

Dönmez, "24 Ocak'taki 167 bin MWh'lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh'e ulaştı" dedi.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor" mesajını paylaştı.