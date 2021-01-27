Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan restorant, lokanta ve kafe gibi işletmelere destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Sektör temsilcileri bu karardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Yeni müjdeyle ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, desteklerin özellikle küçük esnafa can suyu olabileceğini belirtti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Orta ve büyük ölçekteki işletmeler de yenide faaliyetlerin başlamasını beklediklerini ifade etti.

Sektör temsilcileri destek ödemesi kararından memnun

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, hükümetin yeme-içme sektörünü unutmamasının çok önemli olduğunu belirterek, açıklanan desteklerin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bingöl, "Özellikle küçük esnafa can suyu olacak bu destekler için çok teşekkür ediyoruz. Ancak sektörde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için ilk fırsatta açılması gerekiyor" dedi.

"Esnafa can suyu olacak"

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, sektörün desteklenmesi konusunda alınan kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasını sektöre verilen önem açısından önemli olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci de, desteğin son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Binlerce esnafa adeta can simidi gibi gelecek bu destekler çok önemli" dedi.