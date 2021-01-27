Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esnafa kira desteği ödemeleri başladı
Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara verilecek kira destek ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
Açıklamayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter hesabından yaptı. Esnaf ve sanatkar ile gerçek kişi tacirlerine gelir kaybı desteklerinin 20 Ocak’ta ödenmeye başlandığını hatırlatan Bakan Pekcan, kira desteklerinin de bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.
Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 27, 2021
Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır.
Hayırlı olsun.
Esnaf ve sanatkarlara destekten faydalanmak için yeniden başvuru imkanı da getirilmişti. Yeni başvuruların son tarihi de 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar uzatılmıştı.
Başvurular e-devlet üzerinden yapabilecek.
Etiketler: Son Dakika Destek Ödemesi Ruhsar Pekcan
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