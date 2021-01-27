Açıklamayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter hesabından yaptı. Esnaf ve sanatkar ile gerçek kişi tacirlerine gelir kaybı desteklerinin 20 Ocak’ta ödenmeye başlandığını hatırlatan Bakan Pekcan, kira desteklerinin de bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.

Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık.



Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır.



Hayırlı olsun. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 27, 2021

Esnaf ve sanatkarlara destekten faydalanmak için yeniden başvuru imkanı da getirilmişti. Yeni başvuruların son tarihi de 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar uzatılmıştı.

Başvurular e-devlet üzerinden yapabilecek.