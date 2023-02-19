Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Mehmetçik ile depremzede çocuklar aynı sofrada
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber yemek yedikleri görüntüleri yayınladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından, Mehmetçik ile çocukların çadırda beraber yemek yedikleri video paylaşıldı.
Paylaşımda, "En güzel sofra... Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biriz, beraberiz." ifadelerine yer verildi.
En güzel sofra...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2023
Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır!
Afiyet olsun, bereketli olsun!
Biriz Beraberiz ???????? pic.twitter.com/hLGhIwFUBP
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik Deprem
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