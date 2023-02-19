Bakan Koca'nın konuşmasından satır başlıkları şu şekilde:

Sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. 10 binlerce sağlık personelimiz görevini layıkıyla yerine getirdi.

Köylerimize doktor, ilaç ve yardım malzemeleri ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürülüyor.

Toplu alanların dezenfekte edilmesi, kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Suların analizlerini düzenli olarak yapıyoruz.

Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir.

Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır.

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