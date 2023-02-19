Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu ile Blinken deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etti.
Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.
[Fotoğraf: AA]
Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor.
Etiketler: ABD Deprem Hatay Kahramanmaraş Mevlüt Çavuşoğlu
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