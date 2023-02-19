Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.

[Fotoğraf: AA]

Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor.