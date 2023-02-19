Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 9 Bayraktar #AKINCI ile 7’si Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 40 #Bayraktar TB2 toplam 1.798 saat 34 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'ların görev uçuşları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

9 Bayraktar AKINCI, 40 Bayraktar TB2 (7'si hızlı haritalama podlu) depremin hemen ardından bugüne kadar toplam 1.798 saat 34 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi.

Baykar tarafından deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de kullanılıyor.