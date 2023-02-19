Pençe Kilit bölgesinin kahraman komandoları afetzedelerin yanında
Asrın felaketinin yaralarının sarılmasında Pençe Kilit bölgesindeki kahraman komandoları da görev yapıyor. Arama kurtarma faaliyetlerinden enkazın güvenliğine tüm aşamalarda ön safta yer alıyorlar. TRT Haber, Adıyaman'da görevli komandoların faaliyetlerini görüntüledi.
Arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar, yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırıyorlar. Mobil fırınlar aracılığıyla afetzedelerin sıcak ekmek ihtiyacını karşılıyorlar.
Pençe Kilit bölgesi'nin kahraman komandoları, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından hem asayişi sağlamak hem de yaraları sarmak için sahadalar.
Adıyaman'ın Burunçayır Köyü'nde görevli 3 bin 500 komandonun kalbi depremzedelerle atıyor.
Her aşamada en ön safta yer alıyorlar
Pençe Kilit bölgesinin kahraman komandoları asrın felaketinde arama kurtarma çalışmalarından yardımların dağıtılmasına kadar her aşamada en ön safta görev yapıyor.
Pençe Kilit kahramanları, depremlerden etkilenen çocuklara moral aşılamayı da ihmal etmiyor. Oyuncaklar dağıtıyor. Bütün çabaları onların yüzünü bir nebze olsun güldürmek.
Haber: Birgül Yazıcı
Kamera: Fatih Acar
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