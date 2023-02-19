Arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar, yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırıyorlar. Mobil fırınlar aracılığıyla afetzedelerin sıcak ekmek ihtiyacını karşılıyorlar.

Pençe Kilit bölgesi'nin kahraman komandoları, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından hem asayişi sağlamak hem de yaraları sarmak için sahadalar.

Adıyaman'ın Burunçayır Köyü'nde görevli 3 bin 500 komandonun kalbi depremzedelerle atıyor.

Her aşamada en ön safta yer alıyorlar

Pençe Kilit bölgesinin kahraman komandoları asrın felaketinde arama kurtarma çalışmalarından yardımların dağıtılmasına kadar her aşamada en ön safta görev yapıyor.

Pençe Kilit kahramanları, depremlerden etkilenen çocuklara moral aşılamayı da ihmal etmiyor. Oyuncaklar dağıtıyor. Bütün çabaları onların yüzünü bir nebze olsun güldürmek.

Haber: Birgül Yazıcı

Kamera: Fatih Acar