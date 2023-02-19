Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderleri ile eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
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