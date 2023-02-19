İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da ve İstanbul'da, iki evimizi, Evim Yuvan Olsun kampanyasına veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kampanya kapsamında, hayırseverler, depremzedeler kalıcı konutlara erişene kadar onların barınma ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.