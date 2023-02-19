Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan "Evim Yuvam Olsun" kampanyasına destek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 2 eviyle destek olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da ve İstanbul'da, iki evimizi, Evim Yuvan Olsun kampanyasına veriyoruz." ifadesini kullandı.
Kampanya kapsamında, hayırseverler, depremzedeler kalıcı konutlara erişene kadar onların barınma ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.
Trabzon’da ve İstanbul’da, iki evimizi, Evim Yuvan Olsun Kampanyasına veriyoruz ⤵️https://t.co/CSCfe3DovB https://t.co/4ZPjNSsCW5— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 19, 2023
Etiketler: Deprem İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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