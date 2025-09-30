MSB: İnsani yardım görevlerine katkı sağlamaya hazırız

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Küresel Kararlılık Filosu" ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, bölgedeki insani yardım çabalarını izlediği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerini rutin olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gemilerin arama kurtarma kabiliyetine dikkat çekilerek, "İhtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, bu konudaki kararlılık bir kez daha teyit edildi.