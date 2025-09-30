Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.09.2025 09:59

MSB: İnsani yardım görevlerine katkı sağlamaya hazırız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesinin yakından takip edildiğini bildirdi.

MSB: İnsani yardım görevlerine katkı sağlamaya hazırız
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Küresel Kararlılık Filosu" ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, bölgedeki insani yardım çabalarını izlediği vurgulandı.

Küresel Kararlılık Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyor
Küresel Kararlılık Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyor

Açıklamada, bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerini rutin olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gemilerin arama kurtarma kabiliyetine dikkat çekilerek, "İhtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, bu konudaki kararlılık bir kez daha teyit edildi.

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
Çin'den Türkiye'ye 250 milyon dolarlık enerji yatırımı
12:13
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon euroluk sözleşmeyi feshetti
12:16
California’da ABD’nin ilk yapay zeka güvenlik yasası onaylandı
12:04
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 9 ülkede sağlık personeli yetiştiriyor
11:58
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanedeki seyrini sürdürüyor
11:57
ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
FOTO FOKUS
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ