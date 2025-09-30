Puslu 14.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 30.09.2025 07:55

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9 suçlunun, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahısların yakalandığı ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini belirten Yerlikaya, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tekrar söylüyorum: bizden kaçamayacaksınız" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan K.I. isimli, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan aranan O.E. isimli ve "kasten öldürme" suçundan aranan F.A isimli şahıslar Gürcistan'da, "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından  aranan Y.E. isimli ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan Ö.G. isimli şahıslar Almanya'da yakalandı.

"Kasten öldürme" suçundan aranan Y.K.Ç. isimli ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan N.Ç isimli şahıslar Birleşik Arap Emirlikleri'nde; "kasten öldürme" suçundane aranan A.A. isimli şahıs İsviçre'de ve  "uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak" suçlarından  aranan L.C.B. isimli şahıs ise Hırvatistan'da yakalandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

  

 

 

 

 

 

Ayrıntılar geliyor...

