Gündem
TRT Haber 29.09.2025 23:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Donald Trump Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- ABD İlişkileri
Bakan Fidan Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile görüştü
