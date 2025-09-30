Puslu 14.3ºC Ankara
Gündem
AA 30.09.2025 08:21

Ticaret Bakanlığı, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 14 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular, dijital ortamda 6-17 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak.

Bu kapsamda, Bakanlıkça sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınavların sonucuna göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 6-17 Ekim döneminde yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar e-Devlet'te "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak adaylar, başarılı olanların listesi ile alım sürecine ilişkin tüm bilgiler Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek.

İlanda, başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler de yer alıyor.

İstihdam Ticaret Bakanlığı
