Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
MİT: PKK/YPG'nin Suriye'nin Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize eden, verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu olan 2 teröriste MİT tarafından 20 Şubat'ta Aynularab'da operasyon yapıldı.
PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirildi.
Etiketler: MİT PKK/YPG Son Dakika Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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