Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından İstanbul'da düzenlenen geleneksel iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyada bir süredir çatışmaların, gerginliklerin ve COVID-19 salgınının neden olduğu küresel olağanüstü bir hal yaşandığını belirtti.

Oktay, salgının küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları artıran etkilerinin henüz tam anlamıyla ortadan kalkmadığını, bunun üzerine Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı sonuçların eklendiğini dile getirdi.

Böyle bir atmosferde Türkiye'nin, bu zorlu dönemi aşarak hedeflerine ulaşması için ülkenin tüm gücünü, üretim imkanlarını ve potansiyelini harekete geçirmenin gayreti içinde olduğunu vurguladı:

"Biliyoruz ki bu yöndeki çabalarımızda yalnız değiliz, Türkiye'yi tüm şartlara rağmen güçlendirme mücadelemizi sadece kamu sektörü olarak sürdürmüyoruz. 20 yıldır olduğu gibi bugün de yanımızda dinamik ve esnek özel sektörümüz, risk alarak koşan iş insanlarımız var. Yanımızda, işçisiyle işvereniyle genciyle yaşlısıyla Türkiye'ye katma değer üreten, beşeri sermayemizi zenginleştiren milyonlar var. Bugüne kadar yerli-milli duruş sergileyerek, milletten yana irade gösteren Anadolu Aslanları var, sizler varsınız."

"Dünyada adından güvenle söz ettiren ihracatçılarımız var"

Oluşan fırsatlara kendini adapte eden ve tüm dünyada adından güvenle söz ettiren ihracatçılar olduğunu belirten Oktay, "Bugün Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü aşağı yönlü küresel beklentiler açıklarken Türkiye, tam kapasite kullanım oranından ihracat rakamlarına yeni rekorlarla yoluna devam etmektedir" dedi.

Sanayi üretiminin, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdiğini vurgulayan Oktay, imalat sanayi kapasite kullanım oranının ise mart ayında yıllık bazda 2,6 puan, aylık bazda ise 0,7 puan arttığını söyledi:

"Yine ihracatımız mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında artışla 22 milyar 708 milyon dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracatı gerçekleşmiştir. Pek çok ülkenin üretim ve tedarik sistemi bozulmuşken ülkemizin yolları ürün taşıyan tırlarla, kamyonlarla doludur ve gümrük geçişleri aralıksız işlemektedir. Bölgemizde artan belirsizliğe rağmen sağlanan bu başarı, sizlerin dinamizmiyle, azmiyle, rekabetçiliğiyle sağlanmıştır. Başarı hikayelerinde ASKON üyesi iş insanlarımızın katkılarını yakinen biliyor, her birinizle gurur duyuyoruz."

Oktay, 8 binden fazla kurumsal üye, 1 milyonu aşan istihdam gücü ve yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat payı bulunan ASKON'un, aynı zamanda iktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunduğunu belirterek, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle fikir birliği halinde ekonomiyi büyütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"İklim değişikliği tehdidi göz ardı ediliyor"

Bölgesel gelişmeler ve dünya ekonomisindeki sarsıntıların, gözle görülmeyen iklim değişikliği tehdidini gölgede bıraktığının altını çizen Oktay, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olarak 2053 net sıfır emisyon hedefini açıkladığını ve iklim değişikliği konusunda güçlü bir vizyonu ortaya koyduğunu hatırlattı.

Oktay, "Yeşil Kalkınma Devrimi olarak ifade ettiğimiz bu dönüşüm için tüm ilgili kurumlarımızla üreticimizin yanındayız ve yeşil ekonomi finansmanı için teşvik araçlarını çeşitlendiriyoruz. Sizlerden beklentimiz, çevre dostu yeşil teknolojiler, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, ulaşım ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi alanlara ASKON olarak özellikle eğilmeniz ve üyelerinizi yönlendirmenizdir" dedi.

"Küresel enerji ve gıda ile ham madde fiyatları ülkemizi de etkilemiş durumdadır"

Fuat Oktay, küresel enerji ve gıda ile ham madde fiyatlarında yaşanan artışların ister istemez tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkilediğini söyledi. Fiyat artışları başta olmak üzere mevcut sıkıntıların farkında olduklarını belirten Oktay, sorunları tespit ettiklerini ve her biri üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Oktay, sorunların giderilmesi için üreticiden tüketiciye, işçiden işverene, her kesimi gözeten çözüm odaklı bir anlayış benimsediklerini belirterek, belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem ürün arzının hem de fiyat seviyelerinin yeniden dengeye oturacağına inandığını söyledi.

"KDV sadeleştirmeleriyle esnafımızın işini kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Bu süreçte vatandaşları destekleyecek adımlar atmaya devam ettiklerini hatırlatan Oktay, şöyle devam etti:

"KDV sadeleştirmeleriyle bir yandan vatandaşlarımıza daha hesaplı ürün satışını temin ederken, bir yandan da esnafımızın işini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İhracata dönük yatırımlara, yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı sağlıyoruz. Malumunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta 100 milyar liralık kısmı ihracatçılarımıza olmak üzere toplamda 150 milyarlık yeni bir kredi destek paketi açıklamıştı.

Diğer taraftan iş başı istihdam projeleri ile gençlerimizin hem meslek öğrenmelerinin hem de iş sahibi olmalarının önünü açıyoruz. İş başı eğitim programı kapsamında ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız üstlenmiş durumdadır. Sizlerin vasıtasıyla tüm işverenlerimizi istihdam garantili yeni iş başı eğitim programımızdan istifade etmeye davet ediyorum. Çalışan, üreten, istihdam eden ve ülkemize değer katan tüm paydaşlar hem kendi kazançlarını, bereketlerini artıracak hem de bu tarihi dönemde ülkemizin yükselişinde pay sahibi olacaktır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına Cumhurbaşkanımız liderliğinde, yerli milli ruhla çaba veren herkesin kazandığı bir ekonomik yapıyla, birlik, beraberlik içinde ilerleyeceğiz."

"Kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum"

Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı'nın amacının, Türkiye'nin sınır güvenliğini garanti altına almak ve terör örgütünün kökünü kazımak olduğunu da belirterek, harekata katılan askerlere muvaffakiyetler diledi:

"Allah ordumuzu her türlü zorluktan, kötülükten esirgesin ve inşallah muzaffer eylesin. Bizim mücadelemiz hem eli kanlı terör örgütleriyle hem de teröre terör diyemeyenlerledir. Teröre göz açtırmadığımız gibi aynı şekilde örgütün siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koyamayanların da karşısındayız. Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için bölgemizde istikrar ve barış için terörün kökünü kurutmaya devam edeceğiz. 17 Nisan'dan bu yana şehit verdiğimiz iki canpare kahramanımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabırlar niyaz ediyorum, mekanları cennet olsun."