İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle Diyarbakır'da bir otelde yaptığı iftarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Sizler, çok dua alacak anne babalarsınız. Çünkü sizin itirazınız bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere karşı herkesi uyandırmaktadır" sözlerini kullanan Soylu, iftarın bereketini Diyarbakır'da, cesaretleriyle, sevgileriyle bir duruşun simgesi olan Diyarbakır anneleri ve aileleriyle paylaştıklarını belirtti.

Gençlerle bir araya geldi

Bakan Soylu, merkez Sur ilçesi tarihi Ongözlü Köprü mevkii Kırklar Dağı eteklerinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor Programı'nda gençlerle sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'ya, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.