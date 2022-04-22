Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik saldırıyı kınadı.

Altun, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliği'ne yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. TÜGVA yönetimine ve gençlerimize büyük geçmiş olsun. Milli birlik ve beraberliğimize kast eden her hain saldırıya ve sorumlularına karşı mücadelemiz sürecek."