İletişim Başkanı Altun'dan TÜGVA'ya geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliği'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik saldırıyı kınadı.
Altun, paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliği'ne yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. TÜGVA yönetimine ve gençlerimize büyük geçmiş olsun. Milli birlik ve beraberliğimize kast eden her hain saldırıya ve sorumlularına karşı mücadelemiz sürecek."
Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliği'ne yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum.#TÜGVA yönetimine ve gençlerimize büyük geçmiş olsun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 21, 2022
Milli birlik ve beraberliğimize kast eden her hain saldırıya ve sorumlularına karşı mücadelemiz sürecek.
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