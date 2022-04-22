Emine Erdoğan, iftar programında bir araya geldikleri sağlık çalışanlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Can kurtarmak adına gösterilen gayret her türlü övgüye layıktır"

Sağlık camiasının değerli mensuplarıyla iftar programında bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, "Sağlık kahramanlarımız, mesleklerinin tabiatı olan özveri ve fedakarlığı salgın döneminde zirveye taşıdı. Bir can kurtarmak adına gösterilen gayret her türlü övgüye layıktır" sözlerine yer verdi.