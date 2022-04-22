Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nde ise bahar yağmurlarının görülmesi bekleniyor.

Pazar günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. Güneşli ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağı yurtta özellikle güney kesimlerde güneş yüzünü gösterecek.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Ankara'da bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. Başkentte hafta sonu yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık değerleri ise, 24-25 derece civarı olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün yağış beklenmezken yarın bazı kesimlerde bahar yağmurları görülecek. Pazar günü ise Mega kentte yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık değerleri 21-22 derece olacak.

İzmir'de bugün dahil hafta sonu yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri 25-26 derece civarı seyredecek.