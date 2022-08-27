Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
[Fotograf: AA]
MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: MİT Terörle Mücadele Irakın Kuzeyi
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