Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin iptal edildiği haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik.

İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!''