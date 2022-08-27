Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul Projesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, ''Tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz'' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin iptal edildiği haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.
Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik.
İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!''
Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 27, 2022
İmar planları yürürlükte.
Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz.
Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!
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