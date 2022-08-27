İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 16’ıncı gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 195 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde 19 adet roketatar sevk fişeği, 435,71 kilo uyuşturucu, 16 milyon 513 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, ''Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor'' ifadeleri yer aldı.