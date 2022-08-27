Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek'' denildi.