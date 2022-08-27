Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
[Fotograf: TRT Haber]
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yaymladı. Mesajda, ''Çok sayıda Pakistanlı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz'' ifadesi yer aldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan’da devam eden ve son günlerde etkisini artıran sel felaketleri neticesinde çok sayıda Pakistanlı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
''Yardım taşıyan bir uçağımızın Pakistan’a gönderilmesi öngörülmektedir''
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet; dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Türkiye, sel felaketinden etkilenen Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarının sarılmasını teminen yardım hazırlıklarına başlamış olup insani yardım taşıyan bir uçağımızın Pakistan’a gönderilmesi öngörülmektedir.''
Etiketler: Pakistan Sel Dışişleri Bakanlığı
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