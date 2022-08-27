Tahıl koridoru, savaşın tetiklediği gıda krizinin pençesindeki insanlığa umut olmaya devam ediyor.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafla da diyalog kurabilen tek aktör olarak gıda krizinin çözümüne öncülük etti. Güvenli rota işlemeye, gıda ürünleri limanlara ulaşmaya başladı.

Türkiye'nin çabalarıyla Karadeniz'de oluşturulan koridorla gıda ürünlerine erişimin yolu açıldı. Karadeniz'de krize karşı atılan adım, uzak coğrafyalara da olumlu yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı.

Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.



Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2022

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.