Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 23:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuğuna alkol bardağı veren anneye rehberlik hizmeti verildi
[Fotograf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük çocuğunun eline alkol bardağı vererek sosyal medyada paylaşan anne ile ilgili harekete geçti. Yapılan açıklamada, aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandığı belirtildi.
Bir televizyon programında yarışmacı olan anne, geçen yıl gece geç saatlerde bir lokantada çocuğunun eline alkol bardağı verdi ve o anları sosyal medyadan paylaştı.
Konu üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
İstanbul 13'üncü Aile Mahkemesi tarafından verilen Danışmanlık Tedbir Kararı gereğince aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandı.
Aileyle periyodik görüşmelerin sürdüğü, anneye rehberlik edildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, süreç içerisinde çocuğun gelişimsel özelliklerinde iyileşme yaşandığı, annenin çocuğu anaokuluna kayıt ettirdiği ve annenin çocukla arasında sevgi bağı kurulduğu tespit edildi denildi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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